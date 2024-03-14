الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وليد صلاح الدين: كولر مدرب ناجح وتمكن من بناء جيل جديد للأهلى

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أكد وليد صلاح الدين، نجم نادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن السويسرى مارسيل  كولر ناجح مع القلعة الحمراء ويقوم حاليا ببناء جيل جديد من اللاعبين صغار السن. 

وأوضح وليد صلاح الدين خلال تصريحات لبرنامج “نجوم فى عز الظهر” عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” على موجات 93.7 قائلا: "الأهلى يحتاج مهاجما صريحا فقط، وأتمنى ضم الجزائرى بغداد بونجاح، فهو قادر على قيادة هجوم القلعة الحمراء". 

وأضاف وليد صلاح الدين أنا أثناء وجودي فى لجنة الكرة بنادى الأهلى دعمت انضمام الجابوني ماليك إيفونا.

وتابع وليد صلاح الدين أن أحمد عبدالقادر لاعب فريق الأهلى لديه إمكانات عالية وحاليا لم يستغلها حتى الآن.

 

وليد صلاح الدين: موسيمانى حقق إنجازات كبيرة مع الأهلى 

 

وأضاف وليد صلاح الدين أن الجنوب إفريقى موسيمانى من أفضل المدربين الذين قاموا بتولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء فى السنوات الأخيرة. 

وأوضح: موسيمانى تمكن من تحقيق بطولات عديدة والفوز على الزمالك والإسماعيلي بنتائج كبيرة.

 

وليد صلاح الدين: الأهلى رفض احترافى.. وجوزيه وهولمان من أفضل المدربين 

 

وكشف وليد صلاح الدين عن أن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا احترافى رغم امتلاك بعض العروض من الدورى البلجيكى والهولندي.

وأوضح أن الألماني هولمان والبرتغالي مانويل جوزيه من أفضل المدربين فى تاريخ الأهلى، حيث كانا يتميزان بالتعامل الجيد مع اللاعبين". 

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن المدرب تسوبيل من أصعب المدربين فى التعامل وقام برحيل جيل كامل فى ذلك التوقيت، على رأسهم حسام وإبراهيم حسن.

 

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