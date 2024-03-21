الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"إمام ممكن يرجع".. الجناينى يحسم قضية رحيل زيزو عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد عمرو الجنايني، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم، انتماء إمام عاشور لاعب الأهلى للقلعة البيضاء وهذا الأمر أثق فيه تمامًا.

وقال الجنايني، خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7:"إمام عاشور زملكاوي ومن الوارد عودته للقلعة البيضاء عقب انتهاء عقده مع الأهلى والمغريات المادية بسبب انتقاله للقلعة الحمراء وتجاهل المسئولين بالزمالك له للتفاوض على عودته مرة أخرى". 

أشار إلى أن رحيل أحمد سيد (زيزو) عن نادى الزمالك أمر صعب فى الوقت الحالى، رغم وجود عرض الـ10 ملايين دولار؛ لأنه يعشق القلعة البيضاء ومن الممكن تعويضه ماليًا للإستمرار وتقريب وجهات النظر".

جوميز يطالب إدارة الزمالك بالتجديد لروقا

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الزمالك، التجديد لمحمد أشرف روقا لاعب الوسط خلال الفترة المقبلة الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الحالي دون العودة لمسئولي القلعة البيضاء.

وجاء طلب جوميز بتجديد التعاقد مع روقا لثقته في قدراته وإمكاناته ورغم الزحمة في خط الوسط، لكن المدرب يرى أن روقا أفضل من بعض الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق في يناير الماضي بخط الوسط وتعتبر له الأولوية بالنسبة لمدرب القلعة البيضاء.

وتلقى روقا بعض العروض في الفترة الماضية، لكن تعتبر الأولوية له في التجديد للزمالك والاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر فرص روقا قوية في المشاركة بالكونفيدرالية الإفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة أن بعض الصفقات الجديدة لن تشارك إفريقيا لعدم قيدها في القائمة.

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