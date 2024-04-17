الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أماكن توفر ألبان الأطفال العلاجية لأمراض التمثيل الغذائي والوراثية مجانًا

ألبان الأطفال
ألبان الأطفال

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن توافر ألبان الأطفال العلاجية بالمجان، حيث إنه يتم توفيرها فى مراكز متخصصة يُطلق عليها "مراكز العلاج والإرشاد لأمراض التمثيل الغذائي والوراثية".

الصحة: توفير 23 نوعًا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة بالمجان


وخصصت وزارة الصحة والسكان، 49 مركزًا للعلاج والإرشاد لأمراض التمثيل الغذائي والأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف الألبان للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية ومن بينها المصابين بمرض "الفينيل كيتونوريا"، وهم ممنوعون من الرضاعة الطبيعية ويحتاجوا إلى لبن علاجى وأغذية محددة نظرًا لنقص بعض الأنزيمات الخاصة بالهضم لديهم.

منافذ ألبان الأطفال المجانية

وتنشر "الدستور" أبرز منافذ توفير ألبان الأطفال المجانية لأمراض التمثيل الغذائي والأمراض الوراثية وتشمل:
• محافظة القاهرة (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي المحكمة بالنزهة، مركز طبي روض الفرج)
• محافظة دمياط (مركز طبي حي ثالث)
• محافظة أسوان (مستشفى دراو المركزي)
• محافظة قنا (مركز الإرشاد الوراثي)
• محافظة سوهاج (مركز طبي جزيرة محروس)
• محافظة أسيوط (مركز الإرشاد الوراثي، مستشفى الإيمان)
• محافظة الفيوم (مركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس)
• محافظة الغربية (المركز الطبي العام بطنطا)
• محافظة الإسكندرية (مستشفى أطفال الرمل)
• محافظة بورسعيد (مركز الإرشاد الوراثي بمجمع العرب الطبي التخصصي)
• محافظة الجيزة (المركز الطبي بالشيخ زايد)
• محافظة البحيرة (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

txt

للأشخاص من عمر 5 إلى 15 سنة.. خدمات تقدمها "الصحة"

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:
- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة بالإسكندرية
- عيادة الجهاز الهضمي والكبد مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة
- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الدمرداش عين شمس
- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق بمحافظة الشرقية
- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية
- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بالإسماعيلية
- مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة
- وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي
- عيادة التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيا
- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط
 

الصحة ألبان الأطفال العلاجية مراكز متخصصة أمراض التمثيل الغذائي الأمراض الوراثية

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: حريصون على نقل التجربة المصرية بالتأمين الشامل للأشقاء في العراق

الصحة: توفير 23 نوعًا من الألبان العلاجية للأمراض المختلفة بالمجان

للأشخاص من عمر 5 إلى 15 سنة.. خدمات تقدمها "الصحة"

انطلاق تدريب متطلبات الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية بـ"كبد المنوفية"

الصحة تطلق مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية مضاعفات عقر وخدش الحيوانات بـ3 محافظات

الرعاية الصحية: نجاح معامل مجمع الإسماعيلية الطبى فى الحصول على الاعتماد من "إيجاك"

كيف تؤثر العاطفة على الصحة النفسية والجسدية؟

عادات يجب تجنبها للحماية من الإصابة ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل|درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

حبيبة الشماع ليست الأولى.. فيفيان الفقى تفضح سائق أوبر.. ماذا حدث؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية