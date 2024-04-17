أماكن توفر ألبان الأطفال العلاجية لأمراض التمثيل الغذائي والوراثية مجانًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن توافر ألبان الأطفال العلاجية بالمجان، حيث إنه يتم توفيرها فى مراكز متخصصة يُطلق عليها "مراكز العلاج والإرشاد لأمراض التمثيل الغذائي والوراثية".



وخصصت وزارة الصحة والسكان، 49 مركزًا للعلاج والإرشاد لأمراض التمثيل الغذائي والأمراض الوراثية على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف الألبان للأطفال المصابين بالأمراض الوراثية ومن بينها المصابين بمرض "الفينيل كيتونوريا"، وهم ممنوعون من الرضاعة الطبيعية ويحتاجوا إلى لبن علاجى وأغذية محددة نظرًا لنقص بعض الأنزيمات الخاصة بالهضم لديهم.

منافذ ألبان الأطفال المجانية

وتنشر "الدستور" أبرز منافذ توفير ألبان الأطفال المجانية لأمراض التمثيل الغذائي والأمراض الوراثية وتشمل:

• محافظة القاهرة (مركز رعاية طفل مصر القديمة، مركز طبي المحكمة بالنزهة، مركز طبي روض الفرج)

• محافظة دمياط (مركز طبي حي ثالث)

• محافظة أسوان (مستشفى دراو المركزي)

• محافظة قنا (مركز الإرشاد الوراثي)

• محافظة سوهاج (مركز طبي جزيرة محروس)

• محافظة أسيوط (مركز الإرشاد الوراثي، مستشفى الإيمان)

• محافظة الفيوم (مركز الإرشاد الوراثي بكيمان فارس)

• محافظة الغربية (المركز الطبي العام بطنطا)

• محافظة الإسكندرية (مستشفى أطفال الرمل)

• محافظة بورسعيد (مركز الإرشاد الوراثي بمجمع العرب الطبي التخصصي)

• محافظة الجيزة (المركز الطبي بالشيخ زايد)

• محافظة البحيرة (مركز رعاية طفل الهلال بدمنهور)

كما تضم المراكز التابعة للمستشفيات الجامعية:

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحة بالإسكندرية

- عيادة الجهاز الهضمي والكبد مستشفى أبو الريش الياباني بالقاهرة

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الدمرداش عين شمس

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق بمحافظة الشرقية

- عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى شبين الكوم الجامعي بالمنوفية

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بالإسماعيلية

- مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة

- وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي

- عيادة التمثيل الغذائي مستشفى الأطفال الجامعي بالمنيا

- عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط

