الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

عادات يجب تجنبها للحماية من الإصابة ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عادات خاطئة يجب تجنبها للحماية من الإصابة ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب أولًا قبل استعمال أي دواء، خاصة المضادات الحيوية.


وأشارت إلى أن العيادات الخاطئة تتمثل فى تبادل المضادات الحيوية مع الغير، واستعمال ما تبقى من المضادات الحيوية بعد انتهاء الوصفة الطبية.

مقاومة المضادات الحيوية

وأفادت وزارة الصحة والسكان، بأن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تتغير البكتيريا، حيث تصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى المسببة لها.

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وأشارت إلى أن أسباب مقاومة المضادات الحيوية ترجع إلى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وسوء استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة.

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وأوضحت أن المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، حيث تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، مؤكدة أنها لا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

الصحة مقاومة المضادات الحيوية المضادات الحيوية البكتيريا علاج العدوى

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