الأربعاء 17 أبريل 2024
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مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وزير الصحة التونسى لبحث سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعا مع الدكتور علي المرابط، وزير الصحة التونسي، وذلك بحضور السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدي تونس، والدكتور عبدالرزاق الهذيلي، مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة التونسية، وذلك على هامش مشاركة سيادته بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا  NA-MRH، والمقام بدولة تونس في الفترة من 16-18 من أبريل الجاري.

تمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون المشترك، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف فرص التعاون الثنائي في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

إقامة شراكات إستراتيجية

بحث الجانبان إمكانية إقامة شراكات إستراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب التونسي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، هذا إلي جانب مناقشة مستجدات برنامج المواءمة التنظيمية لدول شمال إفريقيا، والذي من المتوقع أن يؤثر إيجابًا على حجم التبادل التجاري، والمساعدة علي سد الفجوات في السوق الدوائية المحلية، ويعزز أيضًا من تمثيل الإقليم في وكالة الأدوية الإفريقية، مما يزيد فعالية الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به دول شمال إفريقيا في تطوير السياسات والتشريعات الدوائية على المستوى القاري.

هيئة الدواء تُشارك فى إطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية بإقليم شمال إفريقيا

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لمد جسور التعاون مع كافة الهيئات المناظرة بالدول الشقيقة في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الإفريقية.

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كان وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، قد شارك بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا  NA-MRH، والمقام في الجمهورية التونسية في الفترة من 16-18 من أبريل الجاري، والذي يشهد مشاركة رؤساء الجهات التنظيمية بدول شمال إفريقيا، وكذا ممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، ومنظمة الصحة العالمية، وممثلين عن مبادرات المواءمة التنظيمية المناظرة بأقاليم "الشرق والغرب والوسط والجنوب" الإفريقي.
 

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الدواء وزير الصحة التونسي الإجراءات التنظيمية للأدوية أقليم شمال أفريقيا تونس

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