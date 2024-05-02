الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حقيقة تفشى وباء جديد يضرب العالم على طريقة كورونا

كورونا
كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، حقيقة ظهور وباء جديد يضرب العالم على طريقة "كورونا".

وقال، خلال حوار أجراه ببرنامج "8 الصبح" المذا ع على قناة "دي إم سي"، إنه قبل جائحة كورونا كان هناك توقعات من قبل منظمة الصحة العالمية باحتمالية تفشي وباء ناتج عن أحد الفيروسات التي ضمتها قائمة من 25 فيروس، وكان ضمنها "كورونا".

وأضاف: "كان من ضمن القائمة فيروس (إكس)، وهو غير معروف الهوية، ولكن تم افتراض أنه من الممكن أن يسبب هذا الفيروس غير المعروف الجائحة أو أنه لا يندرج تحت قائمة الفيروسات التي تم وضعها"، لافتا إلى أن تلك القائمة أصبح يتم تعديلها كل 6 أشهر وفق معايير محددة.

وأوضح أن المعايير التي تم توقع وقوع جائحة بسببها تضمنت وتيرة الطيران الأسرع واختلاف درجة حرارة الأرض، وكثرة اختلاط الإنسان بالحيوان، وسرعة انتشار الأمراض، ووجود بكتيريا تقاوم المضادات الحيوية، وانتقال وهجرة مسببات الفيروسات من بلد لبلد.

وواصل: "الصحة العالمية تتوقع بسرعة وتيرة حدوث وباء بمعدلات أسرع من السابق، إذ إنه قديما كان الوباء يظهر على مدار قرن أو عدة سنوات، أما الآن فمتوقع أن يظهر الوباء كل 6 سنوات على الأكثر".  

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