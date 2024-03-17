من حليب الكركم إلى شاي الزنجبيل.. علاجات منزلية بسيطة لفيروس كورونا

يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دلهي إلى الحاجة إلى علاجات منزلية. يقدم حليب الكركم وحساء الدجاج وبخار زيت الأوكالبتوس الراحة. تعتبر الممارسات الصحية الجيدة ضرورية أثناء تفشي الأنفلونزا الموسمية. في حين أنه من الضروري اتباع النصائح والإرشادات الطبية، فإن دمج بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يكمل عملية التعافي.

ونظرًا لتزايد حالات المرض، من المهم التعرف على العلاجات المنزلية المختلفة التي يمكن أن تبقي الفيروس بعيدًا. وبصرف النظر عن فيروس كورونا، فإن أمراض أخرى مثل نزلات البرد والأنفلونزا منتشرة أيضًا في الوقت الحالي.

في مواجهة جائحة فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، يمكن أن يكون الحفاظ على صحة جيدة والبحث عن علاجات طبيعية أمرًا حيويًا، في حين أنه من الضروري اتباع النصائح والإرشادات الطبية، فإن دمج بعض العلاجات المنزلية يمكن أن يكمل عملية التعافي.

حافظ على رطوبة جسمك: يعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا لدعم نظام المناعة لديك وتعزيز التعافي. اشربي الكثير من الماء وشاي الأعشاب والسوائل الغنية بالكهرباء مثل ماء جوز الهند للبقاء رطبًا.

الراحة والنوم: اسمح لجسمك بالراحة والتعافي من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم. النوم ضروري لوظيفة المناعة والصحة العامة. اهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم عملية شفاء جسمك.

الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة: الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة يمكن أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب وقتل الفيروسات والبكتيريا. قومي بخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات في اليوم.

استنشاق البخار: يمكن أن يساعد استنشاق البخار في تخفيف الاحتقان، وتخفيف المخاط، وتخفيف صعوبات التنفس.

قم بغلي الماء في وعاء، ثم ارفعه عن النار، ثم ضع منشفة فوق رأسك لعمل خيمة. استنشق البخار لمدة 5-10 دقائق.

العسل والليمون: يمتلك العسل خصائص مضادة للميكروبات، بينما الليمون غني بفيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة.

مزج ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون الطازج في ماء دافئ وشربه عدة مرات يوميا لتهدئة التهاب الحلق وتعزيز المناعة.

شاي الزنجبيل: يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهابات الجهاز التنفسي.

قم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لتحضير شاي الزنجبيل. أضف العسل والليمون للحصول على فوائد إضافية.

حليب الكركم: يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الحليب الدافئ واشربيه قبل النوم لدعم وظيفة المناعة وتعزيز الشفاء.

حساء الدجاج: حساء الدجاج هو علاج كلاسيكي لالتهابات الجهاز التنفسي بسبب خصائصه المغذية والمعززة للمناعة.

يمكن أن يوفر حساء الدجاج المصنوع منزليًا مع الخضار العناصر الغذائية الأساسية والترطيب أثناء المرض.

بخار زيت الكافور: إضافة بضع قطرات من زيت الكافور الأساسي إلى الماء الساخن لاستنشاق البخار يمكن أن يساعد في إزالة الاحتقان، وتخفيف السعال، وتهدئة أعراض الجهاز التنفسي. كن حذرًا عند استخدام الزيوت العطرية وتأكد من التهوية المناسبة أثناء الاستخدام.

فيتامين د: تعتبر مستويات فيتامين د الكافية ضرورية لوظيفة المناعة وصحة الجهاز التنفسي. اقضِ وقتًا في الهواء الطلق تحت ضوء الشمس لتعزيز إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي أو فكر في تناول مكملات فيتامين د تحت إشراف طبي.

الثوم: يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات. أدخل الثوم النيئ أو المطبوخ في وجباتك أو فكر في تناول مكملات الثوم لدعم وظيفة المناعة.

البروبيوتيك: تعمل البروبيوتيك على تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، والتي تلعب دورًا حاسمًا في وظيفة المناعة. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكفير والمخلل الملفوف والكيمتشي لدعم جهازك المناعي أثناء المرض.

الكمادات الساخنة: يمكن أن يساعد تطبيق الكمادات الدافئة أو الكمادات الساخنة على الصدر والجيوب الأنفية على تخفيف الاحتقان وتخفيف المخاط وتخفيف الانزعاج المرتبط بالتهابات الجهاز التنفسي.

ممارسات العقل والجسم: انخرط في تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا أو التاي تشي لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء ودعم عمليات الشفاء الطبيعية لجسمك.