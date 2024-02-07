"القيادة متابعة وعاملة حساب للمواطن".. محمد شردي يعلق على قرارات الرئيس اليوم

علّق الإعلامي محمد شردي، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وقال شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "يخطئ من يظن أن القيادة السياسية لا تتابع بشكل مباشر ويومي ما يحدث على الساحة في مصر".

محمد شردي: ربع تريليون جنيه لتخفيف الضغوط على الشعب المصري

وأضاف، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم غير متوقعة، متابعًا: "هذا تدخل مباشر من رئيس الدولة مع رئيس الوزراء ووزير المالية يصل إلى 250 مليار أي ربع تريليون جنيه لتخفيف الضغوط المستمرة التي تم رصدها على الشعب المصري".

وتابع: "دائمًا ننتقد أداء الحكومة لكننا في الآونة الأخيرة يأتي بعد دراسة وهو متوقع ماذا سيحدث" مشيرًا إلى أن الرئيس لا ينتظر ويعمل على رفع جزء من العبء عن كاهل المواطن المصري، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية استهدفت كل طبقات الشعب المصري تقريبًا.