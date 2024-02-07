الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تيسير مطر عن حزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس أب يشعر بأبنائه

تيسير مطر
تيسير مطر

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أسعدت الجميع، مؤكدًا أن الرئيس أب يشعر بظروف أبنائه وأهله وأسرته.

وأضاف مطر في مداخلة لقناة إكسترا نيوز أن الرئيس يقف بجانب المصريين بالحزمة التي أطلقها اليوم مراعاة لظروف البسطاء ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تضمنت رفع الأجور وتخفيضات ضريبية وزيادة المعاشات، مؤكدًا أن كل ذلك يعكس أن الرئيس يشعر بظروف أبنائه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومصر.

رئيس حزب إرادة جيل: قرارات الرئيس السيسي اليوم أسعدت المصريين

وتابع: "تلك القرارات أسعدت المصريين وأسعدتنا كأحزاب لأننا شعرنا بعدم وجود فاصل بين المصريين والرئيس السيسي بل بالعكس هو يعيش وسطنا ويشعر بنا".

وأكد أن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مطالبًا التجار بمراعاة ظروف المواطن المصري وأن تستقر الأسعار.

حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي رفع الأجور زيادة الاجور

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