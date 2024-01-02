الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وائل إحسان يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن اختيارها لبطولة فيلم "عصابة عظيمة" (فيديو)

المخرج وائل إحسان
المخرج وائل إحسان

قال المخرج وائل إحسان، إن اختيار الفنانة إسعاد يونس لتقديم بطولة فيلم "عصابة عظيمة" كان محيرًا للغاية؛ لأنه كان يتعامل معها طوال الوقت كمنتجة فقط، والتي ينتج عنها علاقة الضد بين المخرج والمنتج، ولأول مرة ستكون ممثلة في أحد أعماله، وهذه تعد علاقة أخرى بشكل كبير.

وأضاف إحسان، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة Dmc، أن هذا الأمر تعامل معه من قبل مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنان الكبير محمود حميدة، قائلًا: "أنت بتلاقي نفسك فجأة معاك تاريخ، التاريخ دا بيكون على كتفك كمخرج أمر صعب للغاية".

وواصل: "حين يكون هناك تاريخ عظيم للممثل، ذلك يجعلني في حالة توتر دائمًا"، كما وجه شكره للفنانة إسعاد يونس؛ لأنها لم تتعامل معه كمنتجة خلال فترة تحضير الفيلم، وكانت أيضًا مرنة للغاية في تصرفاتها الطبيعية.

المخرج وائل احسان عصابة عظيمة إسعاد يونس منتج المخرج ممثلة صاحبة السعادة DMC الإعلامية إسعاد يونس محمود حميدة عادل امام

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة