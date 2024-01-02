وائل إحسان يتحدث لـ"صاحبة السعادة" عن اختيارها لبطولة فيلم "عصابة عظيمة" (فيديو)

قال المخرج وائل إحسان، إن اختيار الفنانة إسعاد يونس لتقديم بطولة فيلم "عصابة عظيمة" كان محيرًا للغاية؛ لأنه كان يتعامل معها طوال الوقت كمنتجة فقط، والتي ينتج عنها علاقة الضد بين المخرج والمنتج، ولأول مرة ستكون ممثلة في أحد أعماله، وهذه تعد علاقة أخرى بشكل كبير.

وأضاف إحسان، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة Dmc، أن هذا الأمر تعامل معه من قبل مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنان الكبير محمود حميدة، قائلًا: "أنت بتلاقي نفسك فجأة معاك تاريخ، التاريخ دا بيكون على كتفك كمخرج أمر صعب للغاية".

وواصل: "حين يكون هناك تاريخ عظيم للممثل، ذلك يجعلني في حالة توتر دائمًا"، كما وجه شكره للفنانة إسعاد يونس؛ لأنها لم تتعامل معه كمنتجة خلال فترة تحضير الفيلم، وكانت أيضًا مرنة للغاية في تصرفاتها الطبيعية.