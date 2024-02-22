الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بثينة هاني عبد الحي لـ"الدستور": "كنوز" قريبة لشخصيتي جدًا

يحيي وكنوز 3
يحيي وكنوز 3

تجسد الفنانة بثنية هاني عبد الحي شخصية كنوز ضمن أحداث الانيمشن "يحيي وكنوز3" والتي أعربت عن سعادتها بشكل كبير لكونها ضمن أبطال وصنّاع العمل الفني الذي تسبب في إحياء سوق الأنيمشن في مصر والوطن العربي.

تابعت عبد الحي، لـ"الدستور":"هى كنوز قريبة لشخصيتي بشكل كبير جدًا خاصًة في فكرة خوفها على شيقيها المستمرة "يحيي" ضمن أحداث العمل الفني، وهي بنت شعنونة وشقية وفرفوشة".

أضافت: "شعرت بفخر شديد لتقديمي عمل فني يتحدث عن الحضارة المصرية وأفاد الكثير من الكِبار والصِغار ونجاحه بهذا الشكل الكبير فاجئني وجعلني أدخل في تحدي بسبب وجود أجزاء جديدة وشعرت بسعادة كبيرة للغاية، وجعلني أشعر بخوف وحاول أن أكون أحسن في الأجزاء الجديدة".
 مسلسل "يحيي وكنوز3"

تمكن مسلسل "يحيي وكنور" من أن يناقش التاريخ بشكل مختلف، وذلك من خلال تقديمه سيرة عدد من أهم ملوك مصر منهم مينا موحد القطرين ورمسيس الثالث كما أن العمل يقدم دراما بشكل مختلف أهمها كيف حماية الأجيال القادمة من تزييف التاريخ وسرقته وهى الفكرة التي تتخطى سرقة الآثار في الوقت نفسه يعطي مسلسل "يحيي وكنور" العديد من النصائح النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال المختلفين، ومنهم أصحاب الشخصيات الانطوائية.

 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، «برومو» الجزء الثالث من مسلسل الأطفال «يحيى وكنوز»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على فضائيات «المتحدة»، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزآن الأول والثاني.

واستطاع بطلا العمل «يحيى»، الذي يؤدي صوته الطفل إياد يحيى، وشقيقته «كنوز»، التي تؤدي صوتها الطفلة بثينة هاني، أن يحجزا مكانًا في قلوب الأطفال داخل وخارج مصر، ليحصدا النجاح تلو الآخر.

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