مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج

ارتفع البحث عن قنوات عرض مسلسل صدفة، عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حثُ يفصلنا أيام فقط عن بدء الموسم الرمضاني 2024، الذي يبدأ بالتزامن مع شهر رمضان المُبارك.

قنوات عرض مسلسل صدفة

قنوات عرض مسلسل صدفة، والذي يُنافس ضمن قائمة أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

ويُعرض مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال انطلاقته على dmc، وdmc دراما، وcbc، وcbc دراما، والحياة، والأولى المصرية، بالتزامن مع منصة WATCH IT.

قصة مسلسل صدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة.