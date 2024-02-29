بعد هبة رجل الغراب.. ريهام حجاج تعود للكوميديا بـ"صدفة"

مسلسلات رمضان 2024

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "صدفة" تصوير مشاهدهم بالعمل الفني المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية WATCH IT، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالإثارة والتشويق.



ومن المقرر أن تخوض الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني هذا العام بتجربة كوميدية وجديدة بعد تجربتها في مسلسل "هبة رجل الغراب" عام 2013، حيث ستلعب دور مدرسة تاريخ اسمها صدفة، تحاوّل مناقشة المشاكل والأزمات التي يمر بها الشباب في سن المراهقة، وتحاوّل هي مساعدة طلابها وطالبتها ما يتسبب في تورطها في عدد من الأزمات.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل العمل الفني أن الفنانة ريهام حجاج تكون من منطقة العمرانية وتعمل مدرسة تاريخ في مَدرسة "هاي كلاس"، كما أنها بحكم عملها تكون شخصية متطفلة ولكن بهدف الحفاظ على طلابها من الوقوع في المشاكل.

وسيقع الفنان عصام السقا بشخصية طارق الجنايني في حب الفنانة ريهام حجاج التي تجسد شخصية صدفة، ويحاول حمايتها طوال الوقت من المشاكل التي ستقع فيها.

أحداث مسلسل صدفة



تدور أحداث المسلسل حوّل شخصية "صدفة" التي تقدمها الفنانة ريهام حجاج، والتي يحدث معها صدفة عجيبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتوقعها الصدفة في طريق رجل الأعمال وصاحب سلسلة صالونات "فؤاد مهران" وتتصاعد الأحداث والمواقف المختلفة التي تربطها بطلابها في المدرسة أيضًا التي تعمل بها معلمة تاريخ.

أبطال مسلسل صدفة