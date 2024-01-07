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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع كبير مع الارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي في جلسته الأخيرة، وعادت أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجيل ارتفاعها القياسية لتصل إلى 3300 جنيه بعد أن تراجعت الاسبوع الماضي عنه بنحو 200 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد لتصل إلى سعر 3300 جنيه للشراء، و3250 جنيه للبيع وذلك في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية. 

وتختلف مصنعية الذهب عيار 21 من مكان لآخر وتتراوح بين 60 إلى 120 جنيه على الجرام، بينما تتجه بعض محلات الذهب إلى تحديد سعر المصنعية للذهب عيار 21 بـ 6 %على الجرام الواحد. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

 

سجل سعر الذهب اليوم للبيع والشراء ارتفاعات قياسية لكافة أعيرة الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وجاء سعر الذهب اليوم للبيع والشراء كالتالي: 

أسعار الذهب اليوم عيار 24 : بيع 3،714 جنيه، وللشراء 3،771 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم عيار 22 :بيع 3،405 جنيه، وللشراء 3،457 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 18: بيع 2،786 جنيه، وللشراء 2،829 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 14 : بيع 2،167 جنيه، وللشراء 2،200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 12 :بيع 1،857 جنيه، وللشراء 1،886 جنيه.

الاونصة: بيع 115،514 جنيه، وللشراء 117،291 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 26،000 جنيه، وللشراء 26،400 جنيه.

الكيلو: بيع 3،714،286 جنيه، وللشراء 3،771،429 جنيه.

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