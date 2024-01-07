135 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بالأسواق المحلية بنسبة 4.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل انحسار التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية خلال الأسبوع.

أسعار الذهب المحلية

أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 135 جنيها، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 3175 جنيهًا، واختتمت التعاملات مساء أمس السبت عند مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3783 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2837 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2207 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 36480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 75 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3235 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

فيما أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حاليًا بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذي يوضح الصورة في الأسواق المالية بشكل أكبر.