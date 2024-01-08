الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتعاش سوق الذهب المستعمل والجملة (صور)

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع كبير مع الارتفاعات التي سجلها سعر الذهب العالمي في جلسته الأخيرة، وعادت أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجيل ارتفاعها القياسية لتصل إلى 3300 جنيه بعد أن تراجعت الاسبوع الماضي عنه بنحو 200 جنيها.

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رواج الذهب المستعمل

وتزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب المتكرر على مدار الفترات الماضية، بدأ المواطنين يبحثون عن حيل بديلة لشراء الذهب بسعر أقل حتى وإن كان بشكل بسيط، وتجولت "الدستور" داخل سوق الصاغة بمنطقة الحسين لرصد حجم الإقبال على الذهب المستعمل والجملة واسعاره، والتي جاءت على النحو التالي.

تقول دعاء حسين، إحدى المواطنات، إنها تحرص على شراء الذهب المستعمل منذ العديد من السنوات، خاصة وأنه يحقق له مكسب أكبر من شراء الذهب الجديد، حيث أنه يتم بيع الذهب دون وجود ضرائب أو دامغة أو أي رسوم إضافية يتم إضافتها على الذهب الجديد، وهو ما يجعله أوفر وفرصة جيدة للاستثمار وإدخال الأموال بدلا من شراء الذهب الجديد.

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إقبال المواطنين علي الذهب المستعمل والجملة

واضافت مرفت محمد، إحدى المواطنات، أن شراء الذهب الجملة لايوجد سوى في محال الصاغة، ومن قبل كان لايمكن أن يتم بيع الذهب الجملة لفرد أو شخص بعينه بل يتم بيعه لتاجر أو صاحب محل ليضمن كل من الطرفين تحقيق ربحه، ولكن من ركود حركة البيع والشراء للذهب بدأ أصحاب المحال يبيعون بأي شكل من الأشكال.

 

ومن جانبه أوضحت سامية عبدالسلام، إحدى المواطنات، أن شراء الذهب الجديد في الوقت الحالي أصبح مقتصر على العروسين ويكتفوا بشراء الدبل فقط، على عكس من يقوم بإدخار أمواله واستثمارها في الذهب فمن الأفضل أن يقوم بشراء الذهب المستعمل أو الجملة.

 

أسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد لتصل إلى سعر 3300 جنيه للشراء، و3250 جنيه للبيع وذلك في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية. 

 

وتختلف مصنعية الذهب عيار 21 من مكان لآخر وتتراوح بين 60 إلى 120 جنيه على الجرام، بينما تتجه بعض محلات الذهب إلى تحديد سعر المصنعية للذهب عيار 21 بـ 6 %على الجرام الواحد. 

 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم للبيع والشراء ارتفاعات قياسية لكافة أعيرة الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية، وجاء سعر الذهب اليوم للبيع والشراء كالتالي: 

أسعار الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،714 جنيه، وللشراء 3،771 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم عيار 22:بيع 3،405 جنيه، وللشراء 3،457 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 18: بيع 2،786 جنيه، وللشراء 2،829 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 14: بيع 2،167 جنيه، وللشراء 2،200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 12:بيع 1،857 جنيه، وللشراء 1،886 جنيه.

الاونصة: بيع 115،514 جنيه، وللشراء 117،291 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 26،000 جنيه، وللشراء 26،400 جنيه.

الكيلو: بيع 3،714،286 جنيه، وللشراء 3،771،429 جنيه.

الذهب
الذهب
الذهب
الذهب
الذهب
الذهب
الذهب
الذهب
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