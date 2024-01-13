السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كم سعر جنيه الذهب اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024| تفاصيل

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

تصدر السؤال عن سعر جنيه الذهب اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، محركات بحث جوجل من قبل المواطنين المصريين، ونتيجة لذلك يستعرض الدستور خلال السطور التالية سعر جنيه الذهب اليوم، بالإضافة إلى استعراض أسعار الذهب اليوم. 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت على مدار الفترة الماضية ارتفاعات ملحوظة حيث كسر عيار الـ 21 حاجز الـ 3000 جنيه، وسجل عيار 18 أكثر من 2800 جنيه تقريبًا.

سعر جنيه الذهب اليوم 

بعد تصدره محركات بحث جوجل، يرصد الدستور سعره، حيث سجل سعر جنيه الذهب نحو 26200 جنيهاً للبيع، و 25800 جنيهاً للشراء. 

أسعار الذهب اليوم السبت 13 يناير 2024 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3742 جنيهًا للبيع، و 3685 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت 

شهد جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت انخفاضًا طفيفًا حيث بلغ نحو 3431 جنيهًا للبيع، و 3378 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 نحو 3275 جنيهاً للبيع و 3225 جنيهاً للشراء، حيث يعد عيار 21 الأكثر تداولاً وبيعًا في الأسواق ومحلات الصاغة. 

0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 نحو 2807 جنيهًا للبيع و 2764 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، حيث بلغ نحو 2050 جنيهًا للبيع، و 2049 جنيهًا للشراء. 

جدير بالذكر أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا للأموال، ويحتفظ بقيمته على مر الزمن ويعتبر استثمارًا جيدًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة. كما يستخدم في صناعات متعددة مثل صناعة المجوهرات والإلكترونيات والطب والفضاء.

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