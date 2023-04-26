الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض وأمطار.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة عن الطقس وتحدد موعد استقراره

طقس
طقس

رغم اعتياد المصريين على ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم، إلا أن الأجواء ما زالت متقلبة وغير مستقرة، حيث أكدت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة ستخنفض بشكل ملحوظ ليلا، إذ تصبح مائلة للبرودة، متوقعة استقرار درجات الحرارة بدءا من غد الخميس حيث ستكون العظمى على القاهرة 32 درجة، ومع يوم الجمعة تعود إلى الانخفاض مرة أخرى، محذرة من تخفيف الملابس ليلًا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط الأمطار بأنها ستعود مرة أخرى على المناطق الساحلية ابتداءً من مساء الخميس والجمعة والسبت المقبلين، مشيرة إلى أنها ستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وعن موعد استقرار الأحوال الجوية خاصة وأن المواطنين ما زالوا غير قادرين على ارتداء الملابس الصيفية طوال اليوم، قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يمكن ارتداء الملابس الصيفية بالنهار فقط، أما في فترة الليل فينبغي أن تكون الملابس ثقيلة نوعتا ما لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ كشفت عن موعد استقرار الحرارة بشكل كامل والذي سيكون منتصف مايو المقبل، وحينها يمكن ارتداء الملابس الصيفية في أي وقت من اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، غدا الخميس، حيث سيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بينما سيكون طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

درجات الحرارة غدا

تسجل درجات الحرارة غدا الخميس 27 أبريل 2023 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

 

- القاهرة 32 - 17

 

- العاصمة الإدارية 32 - 16

 

- أكتوبر 33 - 17

 

- بنها 32 - 16

 

- دمنهور 30 - 16

 

- وادي النطرون 31 - 16

 

- كفر الشيخ 31 - 16

 

- المنصورة 31- 17

 

- الزقازيق 32 - 17

 

- شبين الكوم 32- 17

 

- طنطا 32 - 17

 

- دمياط 28 - 16

 

- بورسعيد 29 - 16

 

- الإسماعيلية 34 - 16

 

- السويس 32 - 17

 

- العريش 32 - 12

 

- رفح 28 - 13

 

- رأس سدر 27 - 15

 

- نخل 30 - 11

 

- كاترين 25 - 08

 

- الطور 30 - 20

 

- طابا 30 - 20

 

- شرم الشيخ 33 - 19

 

- الإسكندرية 24 - 16

 

- العلمين الجديدة 25 - 15

 

- مطروح 22 - 13

 

- السلوم 23 - 14

 

- سيوة 31 - 15

 

- رأس غارب 31 - 20

 

- الغردقة 32 - 20

 

- سفاجا 34 - 20

 

- مرسى علم 31 - 21

 

- شلاتين 37 - 21

 

- حلايب 30 - 22

 

- أبو رماد 30 - 21

 

- رأس حدربة 26 - 20

 

- الفيوم 32 - 16

 

- بني سويف 33 - 15

 

- المنيا 34 - 15

 

- أسيوط 34 - 16

 

- سوهاج 35 - 18

 

- قنا 36 - 19

 

- الأقصر 36 - 21

 

- أسوان 36 - 21

 

- الوادي الجديد 35 - 19

 

- أبوسمبل 34 - 21.

ارتفاع في درجات ارتداء الملابس ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع استقرار الأحوال

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