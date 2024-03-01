الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام أشرف يتصدر.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل بداية الأسبوع الخامس عشر

حسام أشرف
حسام أشرف

ينفرد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافي دوري نايل برصيد تسعة أهداف قبل انطلاق مباريات الأسبوع الخامس عشر متقدما بفارق هدف واحد على المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا وبفارق هدفين عن مصطفى زيكو مهاجم زد إف سي، وبفارق ثلاثة أهداف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع الخامس عشر

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد تسعة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

2. المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. مصطفى زيكومهاجم إف سي زد برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء .

4. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء .

5. الجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة " ومحمد سالم "المقاولون" ولكل منهم خمسة أهداف.

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" وميدو جابر "المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا "إنبي" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم 4 أهداف .

7. أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

8. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" وحسام حسن "سموحة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. كريم بامبو ومحمود قاعود "البنك الأهلي" وحسام إيفونا "الجونة" والنيجيري جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة "طلائع الجيش" والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" ووليد علي فرج" فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم وكريم فؤاد "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" ومحمد الشامي "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" وعمرو قلاوة" سموحة "وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن وأحمد عاطف "مودرن  فيوتش" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا"انبي" ولكل منهم هدفين.

هدافو دوري نايل حسام أشرف أحمد بلحاج مصطفى زيكو كريستوفاو مابولولو

مواد متعلقة

فاركو يبحث عن انتصار غائب منذ 130 يوما في دوري نايل أمام البنك الأهلي

نقطة لكل فريق.. سموحة ومودرن فيوتشر "حبايب" في دوري نايل

عودة فتوح.. تشكيل الزمالك أمام الداخلية بمسابقة دورى نايل

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

كشف لغز اختطاف طالب من شبرا واحتجازه فى شقة بالشرقية

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي