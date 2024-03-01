حسام أشرف يتصدر.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل بداية الأسبوع الخامس عشر

ينفرد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافي دوري نايل برصيد تسعة أهداف قبل انطلاق مباريات الأسبوع الخامس عشر متقدما بفارق هدف واحد على المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا وبفارق هدفين عن مصطفى زيكو مهاجم زد إف سي، وبفارق ثلاثة أهداف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع الخامس عشر

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد تسعة أهداف منها هدفين من ركلتي جزاء.

2. المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. مصطفى زيكومهاجم إف سي زد برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء .

4. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد ستة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء .

5. الجزائري أحمد قندوسي "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة " ومحمد سالم "المقاولون" ولكل منهم خمسة أهداف.

6. الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" وميدو جابر "المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي "بيراميدز" وأحمد أمين أوفا "إنبي" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" وأسامة فيصل "البنك الأهلي" ولكل منهم 4 أهداف .

7. أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد أربعة أهداف منها هدفين من ركلتى جزاء.

8. عبد الرحمن مجدي "الإسماعيلي" والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" وحسام حسن "سموحة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. كريم بامبو ومحمود قاعود "البنك الأهلي" وحسام إيفونا "الجونة" والنيجيري جودوين شيكا وعبد الرحمن أسامة "طلائع الجيش" والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" ووليد علي فرج" فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست والمغربي رضا سليم وكريم فؤاد "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والتونسي سيف الجزيري والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" ومحمد الشامي "المصري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز" وعمرو قلاوة" سموحة "وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن وأحمد عاطف "مودرن فيوتش" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا"انبي" ولكل منهم هدفين.