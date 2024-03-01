الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فاركو يبحث عن انتصار غائب منذ 130 يوما في دوري نايل أمام البنك الأهلي

فاركو تعادل في مباراته
فاركو تعادل في مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق فاركو في الرابعة عصر اليوم بملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في المباراة التي تم تقديمها من الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

فاركو في مهمة الابتعاد عن القاع

ويحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد سبع نقاط وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر، وحقق انتصارا واحدا على الإسماعيلي يوم 22 أكتوبر 2023 وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا، وتعادل في أخر مباراتين مع الداخلية وطلائع الجيش بنتيجة واحدة 1-1.

ويسعى فاركو لتحقيق الفوز الغائب منذ 130 يوما في دوري نايل والوصول للنقطة العاشرة والابتعاد عن المركز الأخير، وحرص أحمد خطاب، المدير الفني، خلال التدريبات، على تصحيح الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة خاصة التي تتعلق بالشق الهجومي، وقد يدفع بشكري نجيب بعد شفاءه من الإصابة لتدعيم الخط الهجومي إلى جانب عمرو جمال وسيف تييري.

البنك الأهلي والعودة للانتصارات

على الجانب الأخر، يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات و8 هزائم، وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع تسع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون ثم التعادل مع سموحة وزد إف سي والاتحاد السكندري، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 15.

ويفتقد البنك الأهلي جهود ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة وهم أحمد النادري ومحمود سيد وعبد العزيز السيد الوافد الجديد في يناير الماضي من الداخلية.

يدير المباراة محمود وفا ويساعده أحمد رشدي وكريم السعيد ومعهم وائل فرحان حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل البنك الأهلي فريق فاركو أحمد خطاب طارق مصطفى

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