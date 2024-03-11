هل يستقيل؟.. بوكتينيو يرد على هتافات جماهير تشيلسى باسم مورينيو

رد الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي، على هتافات جماهير النادي باسم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للبلوز.

وهتفت جماهير تشيلسي باسم مورينيو اعتراضًا على مستوى الفريق الحالي مع بوكيتينو.

وقال بوكتينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيوكاسل: "أحترم جوزيه، إنه صديقي وكان رائعًا مع النادي وألقابه هنا رائعة، نحن بحاجة إلى التقدم والإيمان بأنفسنا وتقبل الأشياء التي تأتي من الجماهير، إذا صدق اللاعبون ذلك مع مدرب آخر يمكنهم اللعب بشكل أفضل، ربما يمكنهم الحديث مع المالك أو المدير الرياضي للنادي".

ويلتقي تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد، في العاشرة مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وأضاف: "أنت بحاجة إلى سؤال اللاعبين، بإمكانك سؤالهم، هل تعتقد أنني قلق من ذلك؟ لا، هل هي مشكلة سلوك؟ لا، هل هي مشكلة؟ لا؛ بإمكانك رؤية الأمور بالطريقة التي يتصرفون بها خلف ظهورنا، بالطبع لا توجد شكوك".

وأردف: "نحن لدينا مشروع مختلف، تشيلسي مختلف، خطأي هو قبول القدوم إلى هنا إذا قُلت لي غير ذلك؛ لأنه إذا كنت ستحكم علينا وتحلل الموقف مقارنة بماضي تشيلسي، فالبتأكيد لن يفز أحد، لا أحد سينجح ولا أحد سيكون لطيفًا معك".

وواصل: "أرى أن الجماهير لن تحب مدربًا آخر لأنه إذا قارنت مع الماضي، عندما تكون في مشروع مختلف، فالجماهير بحاجة إلى أن يفهموا لقد حاولت الشرح ولكن أنا أتحدث وأحرك فمي ولكنهم لا يسمعون أي شيء مني، هذه هي الأزمة".



وعما إذا كان سيستقيل من تدريب تشيلسي، أجاب: "لا لن أفعل ذلك أبدًا، لماذا قد أفعل ذلك، نحن نحب التحدي والتحدي كبير هنا، لقد أتيت إلى هنا لتقبل المشروع والتحدي، وأعرف انه لن يكون سهلًا مع الضغط والشعور أنك في تشيلسي ويجب عليك تحقيق الفوز".

