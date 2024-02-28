تشيلسى يتجاوز ليدز يونايتد بصعوبة فى كأس الاتحاد الإنجليزى

فاز تشيلسي "بشق الأنفس" على ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2/3 اليوم الأربعاء، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وباغت الضيوف الفريق اللندني بهدف أول سجله ماتيو جوزيف بعد مرور 8 دقائق.

وأدرك تشيلسي التعادل سريعا بهدف مهاجمه الغاني نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متفوقا بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 37، لكن ليدز يونايتد أدرك التعادل بهدف سجله لاعبه ماتيو جوزيف في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 90، خطف كونور جالاجر هدف الفوز ليتأهل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي أحد أندية دوري الدرجة الثانية في دور الثمانية.



وتقام منافسات دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 16 مارس المقبل.

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