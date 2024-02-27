تشيلسي يكشف موقف مصابى الفريق من مباراة ليدز يونايتد بكأس الاتحاد

كشف نادي تشيلسي الانجليزي موقف مصابي الفريق من المشاركة في مباراة ليدز يونايتد المقبلة ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ويلتقي تشيلسي نظيره ليدز يونايتد ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي، غدًا في التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستامفورد بريدج.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله موقف المصابين وجاء على النحو الآتي: كريستوفر نكونكو سيخضع لفحص طبي، فيما يشارك مارك كوكريلا في جزء من المران لمرحلة الإعداد، ونفس الموقف لتياجو سيلفا.

فيما يواصل بينوا بادياشيلي برنامجه التأهيلي، ونفس الأمر بالنسبة لويسلي فوفانا، وكاريني تشوكوميكا، وريس جيمس، وروميو لافيا، وليسلي أوجوتشوكا.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الـ11 في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق نيوكاسل يونايتد، صاحب المركز العاشر.