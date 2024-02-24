السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائد تشيلسى: صلاح لاعب من الطراز العالمى وأتمنى مشاركته فى النهائى

محمد صلاح وتشيلول
محمد صلاح وتشيلول

تمنى بن تشيلول قائد نادي تشيلسي، أن يشارك محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، غدًا الأحد، على ملعب “ويمبلي”.

وتحوم الشكوك حول مشاركة صلاح في نهائي كأس الرابطة، حيث تجددت إصابته بعد مشاركته أمام برينتفورد في الجولة قبل الماضية بالدوري الإنجليزي.

وقال تشيلول في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أنا شخصيًا أحب أن يلعب صلاح، لأنك تلعب في ويمبلي في نهائي الكأس، إذا لعبت ضد صلاح فسيكون الأمر مثيرًا”.

وأضاف: “أعلم أنه يتمتع بالجودة، لقد لعبت ضده مرات كافية، إنه لاعب من الطراز العالمي، وإذا لعب سيكون من المهم أن يحاول من يراقبه الفوز في تلك المعركة الفردية”.

وغاب نونيز وصلاح عن ليفربول في الفوز على لوتون تاون يوم الأربعاء، بينما لم يشارك سوبوسلاي هذا الشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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وقال ليندرز مساعد يورجن كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "لقد جئنا في جدول مباريات مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل ثلاثة أيام. من المهم بالنسبة لنا أن نستخدم كل دقيقة، ونستخدم كل يوم لنرى حقًا كيف حال اللاعبين. هذا فيما يخص (مو)، سوبوسلاي وداروين".

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