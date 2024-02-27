موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي 2024 والقنوات الناقلة

تتطلع جماهير وعشاق كرة القدم إلى معرفة موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد والقنوات الناقلة في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يتطلع لاعبو تشيلسي إلى تحقيق الفوز على ليدز يونايتد لمصالحة جماهيرهم بعد خسارة كأس كاراباو أمام ليفربول في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي، فيما يسعى فريق ليدز يونايتد إلى الفوز والتأهل للدور المقبل للمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

وعن موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في إطار منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي فتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفى تمام العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد

وتذاع مباراة تشيلسي وليدز يونايتد على شبكة قنوات بين سبورت والتي تنقل جميع مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع على قناة beIN Sports HD 1، حيث سيقوم المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بتعليق أحداث المباراة.

تشيلسي يعلن تعرض نكونكو لإصابة جديدة

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إصابة جديدة للاعبه الدولي الفرنسي، كريستوفر نكونكو، خلال الفترة الأخيرة، تأتي هذه الإصابة بعد عودته للمشاركة مع الفريق عقب تعافيه من إصابة سابقة، يثير هذا الخبر قلق الجهاز الفني لتشيلسي والجماهير حيث يعتبر نكونكو لاعبًا مهمًا في التشكيلة، وتظهر الحاجة إلى استراتيجية فعّالة للتعامل مع غيابه المحتمل عن المباريات القادمة.

موقف مصابى تشيلي من مباراة ليدز يونايتد بكأس الاتحاد

وكشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن حالة اللاعبين المصابين وإمكانية مشاركتهم في مواجهة ليدز يونايتد في إطار بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للبطولة.

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني حالة اللاعبين، حيث يشارك مارك كوكريلا في جزء من التدريب الاستعدادي، ويواصل بينوا بادياشيلي برنامج التأهيل، ونفس الوضع لتياجو سيلفا، ولويسلي فوفانا، وكاريني تشوكوميكا، وريس جيمس، وروميو لافيا، وليسلي أوجوتشوكا.

و يحتل تشيلسي المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في المواجهة القادمة لتحسين وضعه في الترتيب.