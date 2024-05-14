الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يرفض استمرار لوكا مودريتش

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن مودريتش لن يستمر مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم ما لم يحدث تغيير جذري في الأحداث، حيث أن النادي ليس على استعداد لعرض عقد جديد يجعله يستمر في الفريق، وأن القرار تم اتخاذه عمليًا وسيتم العمل به خلال الأسابيع المقبلة حتى يتم توديع اللاعب بطريقة تليق به وبما قدمه.

وأوضح التقرير أن لوكا مودريتش يرغب في الاستمرار مع الفريق لموسم آخر، كما أنه سيكون على استعداد لبذل جهد اقتصادي من أجل تحقيق تلك الغاية، بتخفيض كبير في الراتب، لكن لا يبدو أن هذا كاف لإقناع النادي المصمم على نهاية رحلتهما سويًا، حيث يروا ضرور إتاحة الفرصة للشباب أمثال أردا جولر.

وتابعت الشبكة أن الجزء الاقتصادي مهم أيضًا في قرار ريال مدريد، وإن لم يكن بشكل نهائي، حيث يظهر مودريتش على رأس جدول الرواتب، وحتى لو تحقق هذا الانخفاض في الراتب الذي يقترحه اللاعب، فلن يضر مدريد بإفساح المجال لإفساح المجال للتعاقدات الصيفية، خاصة مع قدوم كيليان مبابي، الذي سيكون مكلفًا للغاية حتى لو وصل مجانًا من باريس سان جيرمان.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليلعب ما يزيد عن 530 مباراة مع ريال مدريد، مُتوجًا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات.

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