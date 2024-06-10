مدرسة المعلمة "أمانى المنجوجى" لطلاب الثانوية: هاتوا مراوحكم معاكم فى اللجنة

أعلنت مدرسة فوه الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، أنه سوف يتم تركيب مراوح في جميع فصول المدرسة خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة، بناء على تعليمات مدير الإدارة التعليمية وبالتعاون بين مدير المدرسة ورئيس اللجنة، وذلك حرصا من إدارة المدرسة على توفير أفضل الأجواء للطلاب أثناء أداء الإمتحانات.

إحضار الطلاب مراوحهم داخل لجان الامتحان

وأكدت المدرسة، في بيان رسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه نظرا لشدة الحرارة هذه الأيام متاح للطلاب إحضار مروحة ستاند يتم تشغيلها داخل اللجنة بحد أقصى مروحتين ستاند داخل كل لجنة، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

وتصدر اسم مدرسة فوه الثانوية المشتركة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور المعلمة "أماني المنجوجي" معلمة اللغة العربية في المدرسة وهي تقوم بالتهوية بـ "ورقة كرتون" على الطالبات داخل إحدى اللجان بالمدرسة خلال أدائهن امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ لاقى تصرف المعلمة، خلال أداء عملها بمراقبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، استحسان مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

وكرم مجلس أمناء مدرسة فوه الثانوية المشتركة، المعلمة أماني المنجوجي معلمة اللغة العربية بالمدرسه في جو يسوده الحب والمودة والتقدير، وأثنى المجلس على العمل الإنساني للمعلمة الفاضلة، نظرًا لسلوكها الإنساني تجاه الطلبة والطالبات.

وكيل التعليم بكفر الشيخ يكرم المعلمة أماني المنجوجي

كما كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أماني المنجوجي، مُعلمة اللغة العربية والتربية الدينية بمدرسة فوه الثانوية المشتركة، ومنحها شهادة تقدير، تقديرًا لما قامت به المُعلمة من عمل إنساني في المقام الأول، وكأم لطالباتها، بالتهوية بـ«كرتونة مقواة» على الطالبات أثناء أداء طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان «الجبر وحساب المثلثات».

منشور المدرسة