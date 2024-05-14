الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يواصل الجمهور التساؤل عن موعد مباراة ريال مدريد اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي حيث ستشهد المواجة أجواء مثيرة، ينتظر عشاق كرة القدم في إسبانيا مع الترقب والتوقعات المرتفعة لما ستسفر عنه من لحظات ممتعة ومثيرة على أرض الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق ألافيس، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الملكي في مساء هذا اليوم الثلاثاء،وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني 

فريقلعبفازتعادلخسرنقاط
ريال مدريد35286190
برشلونة35237576
جيرونا35236675
أتلتيكو مدريد35224970
أتلتيك بيلباو351711762
ريال بيتيس351413855
ريال سوسييداد351412954
فالنسيا351391348
فياريال351391348
خيتافي3510131243
ديبورتيفو ألافيس351191542
إشبيلية3510111441
أوساسونا351171740
لاس بالماس351071837
مايوركا357141435
رايو فايكانو357141435
سيلتا فيغو358101734
قادش355141629
غرناطة35492221
ألميريا352112217

ريال مدريد بطلًا لليجا للمرة الـ36 في تاريخه

ويأتي لقاء اليوم بين فريق ريال مدريد وضيفه ديبورتيفو ألافيس، في ظل احتفالات الجماهير بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حيث تمكن الملكي من تحقيق البطولة وتأكيد سيطرته على قمة الليجا.

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، وجاء هذا التتويج بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.
 

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