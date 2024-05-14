موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواصل الجمهور التساؤل عن موعد مباراة ريال مدريد اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي حيث ستشهد المواجة أجواء مثيرة، ينتظر عشاق كرة القدم في إسبانيا مع الترقب والتوقعات المرتفعة لما ستسفر عنه من لحظات ممتعة ومثيرة على أرض الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق ألافيس، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الملكي في مساء هذا اليوم الثلاثاء،وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب الدوري الإسباني

فريق لعب فاز تعادل خسر نقاط ريال مدريد 35 28 6 1 90 برشلونة 35 23 7 5 76 جيرونا 35 23 6 6 75 أتلتيكو مدريد 35 22 4 9 70 أتلتيك بيلباو 35 17 11 7 62 ريال بيتيس 35 14 13 8 55 ريال سوسييداد 35 14 12 9 54 فالنسيا 35 13 9 13 48 فياريال 35 13 9 13 48 خيتافي 35 10 13 12 43 ديبورتيفو ألافيس 35 11 9 15 42 إشبيلية 35 10 11 14 41 أوساسونا 35 11 7 17 40 لاس بالماس 35 10 7 18 37 مايوركا 35 7 14 14 35 رايو فايكانو 35 7 14 14 35 سيلتا فيغو 35 8 10 17 34 قادش 35 5 14 16 29 غرناطة 35 4 9 22 21 ألميريا 35 2 11 22 17

ريال مدريد بطلًا لليجا للمرة الـ36 في تاريخه

ويأتي لقاء اليوم بين فريق ريال مدريد وضيفه ديبورتيفو ألافيس، في ظل احتفالات الجماهير بتتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حيث تمكن الملكي من تحقيق البطولة وتأكيد سيطرته على قمة الليجا.

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، وجاء هذا التتويج بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ملعب استادي مونتيليفي، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

