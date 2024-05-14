بيبو وعدلى فى تونس لاستقبال بعثة الأهلى قبل مباراة الترجى

يطير الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال ساعات، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت 18 مايو على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي عن أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، سيترأس بعثة الفريق في تونس.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي، يوم السبت 25 مايو، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.