الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلى فى تونس قبل مواجهة الترجى

يترأس الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء؛ لمواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد له السبت المقبل بملعب حمادي العقربي «رادس».

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر الفريق والإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء العودة المحدد له 25 مايو الجاري باستاد القاهرة.

وقرر الخطيب التواجد مع البعثة رغم معاناته مؤخرًا من بعض المتاعب الصحية، لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة الهامة في النهائي القاري.

فيما يرافق بعثة الأهلي عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وأبرزهم خالد مرتجي أمين الصندوق، والأعضاء طارق قنديل ومحمد شوقي وحسام غالي ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وترك الحرية للبعض سواء بالحضور أو الاعتذار لظروف عمله.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي على ملعب رادس يوم السبت 18 مايو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستقام مواجهة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 25 مايو الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.