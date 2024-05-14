الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سموحة يفوز على الاتحاد في دوري نايل

سموحة
سموحة

حسم فريق سموحة الديربي السكندري الذي جمعه بنظيره الاتحاد، بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين لبطولة دوري نايل لكرة القدم “الدوري الممتاز” (نسخة 2023/2024).

سجل محمود شبانة هدفًا لـ الاتحاد السكندري في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة لعرضية سيف تقا من الجهة اليسرى، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واستطاع حسام حسن تسجيل الهدف الأول لـ سموحة في الدقيقة 35 بعد تلقيه تمريرة طولية من طارق علاء، ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة في الشباك محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وسجل مصطفى البدري هدفًا لـ سموحة في الدقيقة 69 لكن تم إلغاؤه أيضًا بداعي التسلل.

وأكد  محمد سعيد انتصار سموحة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 85 من متابعة لتمريرة فادي فريد، ليقود الفريق لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سموحة لـ 34 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل سموحة لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل

حراسة المرمى.. الهاني سليمان.

خط الدفاع.. عبدالرحمن عامر وميدو مصطفى، وجاستيس آرثر وطارق علاء.

خط الوسط.. عمرو قلاوة ودوكو دودو، وأبو بكر ليادي ومحمد كناريا، مصطفى البدري.

خط الهجوم.. حسام حسن.

طاقم حكام ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة بدوري نايل

وقاد ديربي الإسكندرية بين الاتحاد ونظيره سموحة، في افتتاحية الجولة الثالثة والعشرين بدوري نايل، حكم الساحة محمد الغازي ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وشهاب راشد حكم مساعد ثان، ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا، ومحمود الدسوقي حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

مابولولو الحاضر الغائب

يعد الأنجولي الدولي، مابولولو هداف الاتحاد السكندري، هو صاحب هدف فوز زعيم الثغر اليتيم على سموحة، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

وغاب مابولولو، عن مواجهة فريقه زعيم الثغر، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب طرده خلال مباراة الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري نايل، والتي خسرها الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف.

سموحة الاتحاد دوري نايل الدوري حسام حسن

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