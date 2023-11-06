تقارير: عودة إيسكو لقائمة منتخب إسبانيا.. واستمرار غياب راموس

أكدت تقارير صحفية، أن فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال بيتيس، سيعود للظهور في قائمة منتخب إسبانيا؛ استعدادًا لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024”.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخبي قبرص وجورجيا، في الجولتين التاسعة والعاشرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وتُقام مباراة قبرص وإسبانيا يوم 16 نوفمبر، على أن يستضيف المنتخب الإسباني نظيره الجورجي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وبحسب صحيفة " آس" الإسبانية، فإن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قرر استدعاء إيسكو لقائمته الأولية لفترة التوقف الدولية المقبلة، مكافأة على أدائه.

وأوضح التقرير، أن دي لا فوينتي سيستدعي أيضًا من بيتيس، هيكتور بيليرين، مارك روكا، أيوزي، إضافة لاستمرار تواجد خيسوس نافاس قائد فريق إشبيلية.

وحصل إيسكو على جائزة رجل المباراة 8 مرات هذا الموسم في 12 جولة ببطولة الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن دي لا فوينتي لن يستدع سيرجيو راموس مدافع إشبيلية المصاب، والذي كان يحلم بالعودة لتمثيل قميص " لا روخا" رغم إعلان اعتزاله الدولي بعد خروجه من خطط مدرب منتخب إسبانيا.

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يحتل المركز الأول بالمجموعة الأولى في تصفيات أمم أوروبا برصيد 15 نقطة، وصمن التأهل رفقة المنتخب الاسكتلندي، إلى النهائيات التي ستُقام العام المقبل في ألمانيا.