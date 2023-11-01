اتحاد الكرة يرفض مواجهة المنتخب الأولمبي نظيره الأمريكي في إسبانيا

رفض اتحاد الكرة مقترح نظيره الأمريكى، مواجهة المنتخب الأولمبى فى إسبانيا ضمن استعدادات المنتخب لأولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد الأمريكي قد أعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي في مصر مما أربك حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطنى نظرا لضيق الوقت قبل معسكر نوفمبر.

ويسعى الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبى للترتيب لمباراتين وديتين للمنتخب فى نوفمبر الجاري، ورفض روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولممبي إلغاء معسكر المنتخب فى نوفمبر حال نجاح المنتخب فى الترتيب لمباراتين وديتين بعد إلغاء مباراتي أمريكا

وكان البرازيلى روجيرو ميكالي، قد استدعى ثلاثة لاعبين لمعسكر نوفمبر هم عمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي، مصطفي أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بلال مظهر لاعب باناثا نايكوس اليوناني.

وكان المنتخب الأولمبى قد خاض عدد من المباريات الودية القوية خلال الفترة الماضية بعد أن تأهل المنتخب للأولمبياد كان اخرها مواجهة منتخب اوزبكستان حقق خلالها المنتخب الفوز بهدفين مقابل هدف

وتأهل المنتخب الأولمبي إلي الأولمبياد بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية وخسارته من المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وكانت هى الخسارة الوحيدة التى تلقاها المنتخب في البطولة وحصل حمزة علاء حارس المرمي على أفضل حارس في البطولة وإبراهيم عادل أفضل لاعب.

ومن ناحية أخرى، اختار الجهازالفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 9 لاعبين محترفين بشكل مبدئي في معسكر نوفمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 من نفس الشهر استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح

محمد الننى

طارق حامد

محمود حسن ترزيجيه

أحمد حسن كوكا

مصطفي محمد

محمد شريف

عمر مرموش

وستقام مباراة جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، فيما تقام مباراة سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه بليبريا بعد رفض الاتحاد الإفريقي اقامة المباراة في سيراليون بسبب عدم صلاحية الملاعب في سيراليون.