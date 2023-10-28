السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة فى مأزق بعد اعتذار أمريكا ورفض مواجهة كولومبيا

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

أصبح مسئولو اتحاد الكرة فى مأزق كبير بسبب ضيق الوقت وعدم التوصل لاتفاق بشأن أى مباريات ودية للمنتخب الأوليمبى خلال معسكر نوفمبر المقبل.

وتحدث البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى مع مسئولى الجبلاية حول ضرورة انهاء الاتفاق على مباراتين وديتين مع منتخبات اوروبية من بين المنتخبات التى تأهلت لأولمبياد باريس لمواجهتها وديا فى معسكر نوفمبر المقبل.

الأمر الذى وضح الجبلاية فى موقف لا يحسدون عليه برغم الاتصالات والمحاولات المستمرة مع الاتحادات الأوروبية للاتفاق على مواجهات منتخباتها خلال الفترة المقبلة.

وتلقى اتحاد الكرة قبل يومين، اعتذارا من جانب نظيره  الأمريكي عن اللقاء الودي الذى كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية فى نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق .

رفض ميكالي

فى الوقت نفسه، رفض ميكالي العرض الذي تقدمت به إحدى شركات التسويق لمواجهة كولومبيا وديًا، فيما يواصل الجهاز الفني والإداري بالتنسيق مع اتحاد الكرة، البحث عن بدائل لإقامة وديتين في المعسكر المقبل.

 وتلقى منتخب مصر الأولمبي عرضا من نظيره المنتخب الكولومبي، للعب مباراة ودية في شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين في إطار استعدادات أولمبي الفراعنة.

 وبدأ الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها فى معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي من خلال برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

طالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبي المنتخب الأولمبي مزيد من الخبرات بالإحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

المنتخب الأوليمبي إدارة اتحاد الكرة اجتماع مجلس الجبلاية ميكالي أمريكا

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