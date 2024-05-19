الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مانشستر سيتي يواصل سطوته على الدوري الإنجليزي بلقب رابع على التوالي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تُوج مانشستر سيتي بطلًا لبطولة الدوري الإنجليزي للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة تواليًا، وذلك بعد الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف، مقابل هدف، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة.

مانشستر سيتي بدأ المباراة بقوة وتمكن من التقدم في الدقيقة الثانية بعد تسديدة صاروخية من فيليب فودين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

عرضية أرضية من جيريمي دوكو لاعب وست هام من جهة اليسار ابعدها دفاع وست هام عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 11 ركلة حرة لمانشستر سيتي بالقرب من منطقة جزاء وست هام جهة اليسار نفذها كيفين دي بروين بعرضية قوية أبعدها أريولا عن مرماه.

تسديدة قوية من جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي من داخل منطقة الجزاء أبعدها أريولا حارس وست هام من أعلى يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد كرة عرضية من جيريمي دوكو من يسار منطقة الجزاء قابلها فودين بتسديدة ارضية سكنت أسفل يسار المرمى.

في الدقيقة 24 كرة عرضية من بيرناردو سيلفا من جهة اليمين قابلها روبن دياش بتمريرة من يسار منطقة الجزاء مرت بغرابة من أمام إيرلينج هالاند المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات منفردا بالمرمى الخالي.

الدقيقة 28 شهدت تسديدة من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء ابعدها اريولا حارس وست هام من أعلى يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 37 تسديدة ضعيفة من رودري لاعب مانشستر سيتي من داخل منطقة الجزاء أمسك بها أريولا حارس وست هام.

وجاء هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 42 بعد ركلة ركنية لوست هام من جهة اليسار نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد قدوس فاستلم الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد بخلفية مزدوجة سكنت أعلى منتصف المرمى.

وتمكن الإسباني رودري من تسجيل الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 59 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة برناردو سيلفا.

وسجل وست هام هدفًا في الدقيقة 88 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ91 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 52 نقطة في المركز التاسع.

مانشستر سيتى الدورى الانجليزى وست هام يونايتد فودين دى بروين

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