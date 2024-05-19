الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

أما عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية، فشهد تواجد التونسي سيف الدين الجزيري في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويحتاج الزمالك الذي خسر مباراة الذهاب 1- 2 للفوز بهدف دون رد أو الفوز بفارق هدفين إذا سجل نهضة بركان هدفًا أو أكثر للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه واستعادة الألقاب الإفريقية بعد غياب أربع سنوات منذ الفوز بالسوبر الإفريقي عام 2020.

يدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، ويساعده جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا، والجابوني بيير أتشو حكم فيديو، والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو، والتونسي خليل حساني مساعد ثاني حكم فيديو.

وشهدت تدريبات الزمالك تركيز الجهاز الفني على علاج الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة الذهاب، ومطالبة حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد بعدم الاندفاع غير المحسوب في الكرات المشتركة داخل منطقة الجزاء، إضافة للتمركز الجيد للتعامل مع الكرات العرضية، وإيقاف يوسف الفحلي أخطر لاعبي نهضة بركان.

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