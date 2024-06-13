الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. محاكمة أم قتلت ابنتها بمساعدة عشيقها في مدينة نصر

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، ثاني جلسات محاكمة أم وعشيقها، بتهمة إنهاء حياة الطفلة "ريتاج".

وحضر المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة، وكشف دفاع المتهمين عن أنه سوف يدفع بانتفاء جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا أنه يوجد إصابة للطفلة في الرأس والجسم لم يحدثها موكلي، وأن سبب الوفاة ناتج عن سبب لا دخل لموكلي به.

وأشار إلى أن الإصابات التي أحدثها موكلي لم تؤد إلى الوفاة والتقرير الطبي ثبت أن الوفاة ناتجة عن تصادم الطفلة بجسم صلب بسبب الانزلاق الذي تعرضت لها الطفلة.

وكشفت التحقيقات في القضية، عن مقتل الطفلة ريتاج على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.

وأكد مجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق، إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة الأم وعشيقها ء حياة الطفلة ريتاج صغيرة مدينة نصر

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