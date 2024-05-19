الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليفربول يودع يورجن كلوب بثنائية في شباك وولفرهامبتون

يورجن كلوب
يورجن كلوب

فاز فريق ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعهما على استاد “أنفيلد رود” في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي، وآخر مباريات يورجن كلوب كمدير فني لـ “الريدز”.

الحكم أشهر البطاقة الحمراء في الدقيقة 28 في وجه البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير وولفرهامبتون بعد تدخله العنيف من أليكسيس ماك أليستر.

وافتتح الأرجنتيني ماك أليستر التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها هارفي إيليوت من الجهة اليمنى.

وسجل جابرييل كوانساه الهدف الثاني لـ ليفربول، في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة زميله محمد صلاح.

أفضلية ليفربول استمرت في الشوط الثاني، لكن دون هز الشباك، لينتهي اللقاء بانتصاره بثنائية، وتوديع كلوب.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 82 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد وجود المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جابرييل كوانساه- أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو- أليكسيس ماك أليستر- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ويودع يورجن كلوب فريق ليفربول بعد مرور ما يقرب من 9 سنوات في النادي، حيث سيرحل عن "الريدز".

ليفربول وولفرهامبتون يورجن كلوب الدورى الانجليزى محمد صلاح

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