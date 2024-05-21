تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الدورى

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيلة سيراميكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - محمد توني - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صامويل أمادي - مروان عثمان.

تشكيل البنك الأهلى أمام سيراميكا

فيما أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، عاصم صلاح

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد مدبولى، عبد العزيز سيد

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، محمود سيد، بامبو، احمد ربيع، عماد فتحى، ابراهيم حسن، جريندو.