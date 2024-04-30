الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس جامعة طنطا يشيد بالزيادة غير المسبوقة في أعداد الطلاب الوافدين بالكليات

مجلس جامعة طنطا
مجلس جامعة طنطا

استعرض مجلس جامعة طنطا، اليوم، الإنجاز غير المسبوق الذي حققته الجامعة في زيادة أعداد الطلاب الوافدين بكليات الجامعة، حيث تجاوز عدد المقبولين للعام 2023 /2024، 1100 طالب جديد، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، وزيادة حصيلة الجامعة من الموارد الذاتية، حيث حققت الجامعة ما يقرب من 6 ملايين دولار، وذلك في إطار دور جامعة طنطا في دعم الاقتصاد الوطني، بما يقرب من 300 مليون جنيه مصري.

وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لعمداء الكليات ووكلائها ومنسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز، مثمنا جهودهم الدؤوبة ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز، موجهًا بضرورة مواصلة بذل المزيد الجهود لزيادة أعداد الطلاب الوافدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

جامعة طنطا الوافدين بكليات الجامعة الطلاب الوافدي زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية زيادة حصيلة الجامعة من الموارد الذاتية قدم رئيس الجامعة التهنئة لعمداء الكليات

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