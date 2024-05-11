السبت 11 مايو 2024
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مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024

مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024 بالتفصيل وموعد العودة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

ننشر مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024  حيث كشف المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، عن سبب عودة تخفيف الأحمال بعد توقف الخطة، مؤكدًا أن هناك أسباب عدة جعلت الشركة والوزارة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال شهر رمضان، وأبرزها الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد.

مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024 

وأضاف، أن الحكومة أكدت منذ عدة أشهر أن أسباب تخفيف الأحمال مرتبطة بالنقص في معدلات الوقود الواردة في محطات الإنتاج، إضافة إلى ذلك ارتفاع نسب الاستهلاك، خاصة في ظل استخدام المواطن للكهرباء بطريقة غير رشيدة، واكتشاف الكثير من حالات سرقة الكهرباء بطرق مختلفة.

وأضاف أن ذلك حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وذلك عقب الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 مساءً حتى الساعة ٧ مساءً موزعة على مستوى مناطق الجمهورية، بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بدءا من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024".

ووفقًا لـ شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بقيادة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جاء جدول تخفيف الأحمال الجديد علي النحو التالي: 

جدول مواعيد قطع تيار الكهرباء في الغربية 2024 


- مجموعة رقم (1): يتم الفصل من الساعة 4م وحتى الساعة 6م، بدلا من الساعة 11ص حتى الساعة 1 ظهرا.
- مجموعة رقم (2): يتم الفصل من الساعة 4م إلى الساعة 6م بدلا من الساعة 12ظ حتى الساعة 2 ظهرا.
- مجموعة رقم (3): يتم الفصل من الساعة 5م وحتى الساعة 7م، بدلا من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.
- مجموعة رقم (4): يتم الفصل من الساعة 5م حتى 7م، بدلا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 مساء.
- مجموعة رقم (5): يتم الفصل من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 كما هى الان.
- مجموعة رقم (6): يتم الفصل من الساعة 3 عصرا إلي الساعة 5م، بدلا من الساعة 4م حتى الساعة 5 مساء.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر داخل ديوان عام  محافظة الغربية، أن المحافظة بدأت بالفعل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأحمال تزامنا مع بدء عقد الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية جاء حسب الجدول الموضح.

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