السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 17 حالة تعدي على أراض زراعية وبناء مخالف بالغربية

ازالات
ازالات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

ووجه المحافظ، بضرورة المتابعة المستمرة، والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء.

 

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 17 حالة تعدي على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية في المهد.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

التصالح في مخالفات البناء

كما ناشد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، بسرعة وأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة، لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، لافتا إلى أنه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

وعلى صعيد مواز، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات بالمحافظة، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير، وترأس المحافظ الاجتماع الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بحضور مديرية الطرق،مديرية الإسكان، إدارة التخطيط والمتابعة، الشئون المالية والإدارية والشئون الهندسية بالديوان العام.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الإنجاز ونهو الأعمال، وفقًا للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

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