السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 160 كيلو زيت طعام بدون بيانات في حملة تموينية بزفتى

حملات تموين
حملات تموين

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالغربية، وهيئة سلامة الغذاء، حملة تفتيشية شاملة استهدفت عدة محلات جزارة، مطاعم، بقالات ومخابز سياحية في منطقة زفتى، في خطوة مشتركة لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في محافظة الغربية.

ترأس الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وتمت المحاضر المحررة اليوم بمعرفة وكيل الوزارة ولجنة المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من المحلات التي تقوم ببيع منتجات غذائية مشبوهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير محضر جنح اشتباه في الصلاحية بحق محل جزارة تم ضبطه وبحوزته 24 كيلوجرامًا من لحم البقر المعبأ بالعظام في زفتى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد مطعمين لبيع الفول والطعمية، حيث تم ضبط 160 كيلوجرامًا من زيت الطعام بدون بيانات توضح مكوناته ومصدره، هذه المخالفة تعتبر انتهاكًا للقوانين والتشريعات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.

 

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