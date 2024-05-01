الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن حل أزمة المغربي أحمد بلحاج بشكل ودي

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التوصل لاتفاق مع المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق السابق بشأن حل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتم الاتفاق بين محامي اللاعب وكل من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك وعمرو أدهم عضو المجلس على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادي، بناء على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ليتم إسدال الستار على القضية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار.

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ستاد  برج العرب، بدلًا من إقامتها ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء  يوم الأحد الموافق 5 مايو  المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تأهيل شيكابالا

يواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية وتعرض لها قبل مواجهة دريمز الغاني الأخيرة في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي "شيكابالا" خلال الفترة الحالية  تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن. 

وحصل "شيكابالا" على راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بقرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك أحمد بلحاج المغربي أحمد بلحاج حسين لبيب عمرو ادهم

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