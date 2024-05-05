الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل مثيرة في مفاوضات الزمالك مع نجم دريمز الغاني

دريمز
دريمز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن عرض وسيط زملكاوي عبد العزيز عيسى لاعب دريمز على الإدارة في يناير الماضي.

وتابع: "دريمز رفض رحيله لحاجة الفريق له لنهاية الكونفدرالية".

وواصل: "دريمز رحب برحيل اللاعب في الصيف وطلب الحصول على ٣٠٠ ألف دولار"، وتابع:"لا توجد عروض أوروبية للاعب حاليًا".

وشدد المصدر على وجود رغبة زملكاوية في ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 18 سنة وينتظره مستقبل واعد، ويرى مسئولو القلعة البيضاء أن اللاعب يمكن الاستفادة المالية منه في المستقبل

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق سموحة غدا الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

حكام النهائي

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة يوم 12 مايو الجاري في المغرب.

ويتكون طاقم التحكيم من، الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

الزمالك دريمز عبد العزيز عيسى لاعب دريمز سموحة

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