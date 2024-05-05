الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة وموعد المباراة والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة فى دوري نايل وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير الفارس الأبيض الرابغة فى الاطمئنان على فريقها قبل السفر يوم الخميس القادم لمواجهة نهضة بركان فى مباراة الذهاب بنهائى الكونفدرالية بالمغرب.

مباراة الزمالك وسموحة مهمة للفريقين في ظل سعيهما للفوز الذي يعني للزمالك تحقيق الانتصار الرابع على التوالي في دوري نايل والقاء في دائرة المنافسة على اللقب مع الأهلي وبيراميدز ويعني لسموحة الوصول للنقطة 31 والاقتراب من المربع الذهبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

في ضوء الغيابات التي ضربت صفوف الزمالك سيقوم جوزيه جوميز بمنح الفرصة لعدد من اللاعبين أمثال ياسر حمد وإبراهيم نداى وترافيس موتيابا وقد يقوم بإراحة أحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو والاحتفاظ بهما على مقاعد البدلاء وتشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة يتكون مما يلي:-

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. عمر جابر – ياسر حمد – حسام عبد المجيد – إبراهيم نداي. 

خط الوسط.. عبدالله السعيد – نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي.

خط الهجوم.. ترافيس موتيابا – ناصر ماهر – سيف الجزيري.

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قائمة الزمالك لمباراة سموحة 

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني اختار 22 لاعبا في قائمة الفريق الذي سافر أمس إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاذ.

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وياسر حمد وأحمد رفاعي وأحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال وسيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر وعبد الله السعيد  وترافيس موتيابا وناصر ماهر وإبراهيم نداي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول دوري نايل برصيد 24 نقطة وله ست مباريات مؤجلة بينما يتواجد سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقط.

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موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دورى نايل والقنوات الناقة 

يحل الزمالك ضيفا على سموحة فى تمام السابعة من مساء اليوم الأحد على ستاد برج العرب، فى مباراة الاسبوع الواحد والعشرين بالدورى، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة ستديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

غيابات الزمالك عن مواجهة سموحة بدورى نايل 

ويغيب عن الزمالك 12 لاعبًا وهم: محمد صبحي وشيكابالا ومصطفى الزناري ومصطفى شلبى ومحمد أشرف روقا ومحمد عبدالشافى ومحمود حمدي الونش للإصابة ويوسف أوباما لعدم الجاهزية ومهاب ياسر ومحمود علاء ومحمد عاطف لأسباب فنية وحمزة المثلوثى الذي قام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بمنحه راحة منعًا للإجهاد.

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