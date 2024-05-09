الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماركا: اجتماع مع بيريز يحدد مصير كروس ومودريتش مع ريال مدريد

كروس ومودريتش
كروس ومودريتش

كشفت تقارير صحفية عن عقد اجتماع بين الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس، لاعبي وسط فريق ريال مدريد الإسباني مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

وينتهي تعاقد ريال مدريد مع لوكا مودريتش وتوني كروس بنهاية الموسم الجاري، ومازال موقف الثنائي من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف النادي غامضًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن موقف مودريتش وكروس من البقاء مع الريال أو الرحيل عن النادي لن يتحدد إلا بعد عقد الاجتماع المزعم مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوكا مودريتش وتوني كروس لم يوقع أحدهما على عقود استمراره مع ريال مدريد أو يبلغ النادي بالرحيل عن صفوفه حتى الآن.

وشددت ماركا على أن مودريتش وكروس يدرسان الموقف في الوقت الحالي قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرة إلى أن الاجتماع مع بيريز سيكون حاسمًا لقراراهما بعد أن يعرض كلًا من اللاعبين والنادي إيجابيات وسلبيات الوضع واتخاذ القرار بالإجماع في نفس الاجتماع.

وبجانب مودريتش وكروس، ينتهي تعاقد ريال مدريد مع الثنائي ناتشو فيرنانديز ولوكاس فاسكيز بنهاية الموسم أيضًا، وبات الأول قريبًا للغاية من الرحيل عن الفريق، فيما يقترب فاسكيز من البقاء وتمديد عقده.

وقالت الصحيفة إنه خلال الاجتماعات التي عقدت في الفالديبباس، مقر تدريبات ريال مدريد، كان هناك الحديث عن كروس ومودريتش وبشأن أهميتهما مع النادي ومايمثلانه للفريق والتأثير الذي أحدثاه.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية في وقت سابق إلى أن توني كروس سيعلن بقاءه في ريال مدريد بعد نهاية مباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما تحدثت تقارير صحفية في وقت سابق من الموسم عن توصل توني كروس لاتفاق مع إدارة ريال مدريد بشأن تمديد تعاقده وبقائه مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي للبطولة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع بروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية للبطولة يوم 1 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

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