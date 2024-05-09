رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني وشكوك حول لحاقه بنهائي أبطال أوروبا

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بايرن ميونخ في مباراة إياب الدور نصف النهائي للبطولة بهدفين مقابل هدف، ونتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وأعلن الريال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إصابة أوريلين تشواميني بإجهاد في القدم اليسرى، مشيرًا إلى أنه سيقدم التطورات بشأن الإصابة في الوقت المناسب.

وأفادت تقارير صحفية بإصابة تشواميني قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في القدم اليسرى في مران الفريق، وخرج من الملعب يوم الخميس الماضي عارجًا على قدمه.

من جانبها، ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن نسبة لحاق اللاعب بالمباراة النهائية لا تتجاوز 20%.

وبدأ تشواميني مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جيروندان بوردو، وانتقل منه لشباب فريق بوردو تحت 17 عامًا في صيف 2015، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي ثم صعد لفريق الرديف في صيف 2017، ولعب معهم لمدة موسم قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2018، ولعب موسمًا ونصف مع الفريق ثم انضم لموناكو في يناير 2020، ولعب مع الفريق سنتين ونصف ثم انتقل لريال مدريد.

وعلى مستوى المنتخب الفرنسي، لعب تشواميني مع كافة المراحل العمرية للمنتخب، قبل أن يشارك للمرة الأولى بقميص منتخب فرنسا الأول في 1 سبتمبر 2021، أمام منتخب البوسنة في تصفيات كأس العالم 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 29 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر لزملائه.