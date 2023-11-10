الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

2332 سيدة استفادت من الخدمات الطبية لقافلة "أيامنا أحلى" بالمنصورة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة خدمية ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر، بإدارة المنصورة لتغطية جميع وحدات الإدارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة

IMG-20231110-WA0056

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد المستفيدات من خدمات القافلة بلغ 2335 سيدة على مستوى الإدارة منهن 2103 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن القافلة الخدمية شاركت فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات “تنظيم الأسرة - المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال”، إضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة. 

IMG-20231110-WA0053
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية قافلة خدمية ضمن مبادرة أيامنا أحلى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

طارق حامد فى نادى الزمالك.. ماذا يفعل؟

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

"كسرت رأسه بالحجر".. اعترافات قاتل طالب قلين

فريد زهران يكشف عن أول قرار سيتخذه حال فوزه برئاسة الجمهورية

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس