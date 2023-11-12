الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 800 ألف مواطن خلال أكتوبر

الوحدات الصحية
الوحدات الصحية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المنشآت الصحية التابعة لإدارة الرعاية الأساسية استقبلت٨٠٠ ألف مواطن خلال أكتوبر في وحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة.

 

وأضاف الدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن الخدمات تضمنت الكشف الطبي لحالات الاستقبال والتحاليل بالمعمل، إلى جانب خدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة وصرف الألبان وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى والتشغيل، مع تكثيف المرور الداعم على كل المنشآت الصحية لمساعدة الفريق الصحي وتدريبه على رأس العمل.

 

وأشار الطنبولي إلى أنه تم رفع عدد العيادات لمنظومة العيادات المسائية إلى 27 منشآة ستكون مؤهلة للعمل على مدار 24 ساعة في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية وميكنة صرف الألبان في عدد ١٨ منشأة صحية، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأساسية.

 

ولفت إلى أنه تم استلام وفرش وتجهيز طبي وغير طبي لوحدة طب الأسرة بقرية ناصر إدارة دكرنس، واستلام مركز طب الأسرة بميت فارس بني عبيد، واستلام الفرش الطبي لها، وتم التأكيد على حسن مقابلة المواطنين، وتقديم الخدمة الصحية بابتسامة، مع استمرار أعمال مبادرات الصحة العامة و100 يوم صحة (الأمراض المزمنة- الاعتلال الكلوي- السمعيات- كبار السن- الغدة الدرقية- قلبك أمانة- حقك تنظمي- المقبلين على الزواج- فحص الأم والجنين- صحة المرأة- الأمراض الوراثية).

 

الوحدات الصحية
الوحدات الصحية
الوحدات الصحية
الوحدات الصحية
شريف مكين وكيل وزارة الصحة الدقهلية تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية وزارة الصحة شريف

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